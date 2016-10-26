Соратники Табачника возвращаются в Минобразования

То, что Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования возглавил Сергей Храпатый, может стать серьезной угрозой для министра Лилии Гриневич.

Сергей Храпатый работал в "украинофобский" команде министра Дмитрия Табачника. Facebook/Сергій Храпатий

Полномочия Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) будут как у целого министерства. Это, фактически, антикоррупционное бюро, генпрокуратура и верховный образовательный суд в одном флаконе. А возглавил его Сергей Храпатый - человек, который в 2011-2014 годах возглавляла отдел гуманитарного образования департамента высшего образования МОН при министре Дмитрию Табачнику.

Об этом в статье для ZN.UA пишет Оксана Онищенко, отмечая, что общественность мало что знает о Храпатом. Он "засветился" разве что благодаря выступлению на конференции в КПИ, во время которого он говорил о "скотах-историках" и о том, как правильно понимать и преподавать украинскую историю.

После Майдана этот экс-соратник Табачника "выпал" из состава Министерства образования, однако стал сотрудником секретариата Кабмина — главным специалистом, ответственным за вопросы высшего образования в отделе по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Департамента гуманитарной политики. А потом еще и попал в НАОКВО.

По информации источников ZN.UA, на должность руководителя НАОКВО, вообще-то, было два претендента. Одного из них, Сергея Храпатого, поддерживал Е. Спиваковский, руководитель парламентского комитета по вопросам образования и науки, депутат от БПП. Второго, Руслана Гурака, поддерживала Лилия Гриневич. Гурак — председатель Государственной инспекции учебных заведений (ГИУЗ). Недавно он оказался в центре плагиатного скандала в связи со своей диссертацией.

"Конечно, у нас нет подписанных и скрепленных печатью договоров, но наши источники утверждают: была договоренность, что Гурак возглавит Нацагентство, а Храпатый будет руководить секретариатом. Кстати, Кабмин по представлению МОН и назначил Сергея Храпатого на эту должность. Однако во время выборов все пошло не по договоренностям: Сергей Храпатый выставил свою кандидатуру на голову НАОКВО и выиграл", - говорится в статье.

Похоже, что на выборах главы НАОКВО длилась борьба между комитетом по вопросам образования (В. Спиваковский) и МОН (Л.Гриневич). И МОН в ней проиграло. Такие результаты выборов могут стать серьезной проблемой для Лилии Гриневич. И здесь не поможет ни команда имиджмейкеров из "Народного фронта", ни "реформы" вроде "заменим в первом классе синюю ручку карандашом". Здесь на кону будут стоять более серьезные вопросы. За них можно будет поплатиться и репутацией, и креслом.

Общественность вряд ли смирится с возвращением соратника Табачника в Минобразования. Но тем временем, на прошлой неделе в Национальной академии педагогических наук состоялось общее собрание. На нем говорили о стратегических проблемах, награждали и выбирали новых академиков и членов-корреспондентов. И эти сборы посетил лично членкор НАПНУ Евгений Сулима, который первым заместителем Дмитрия Табачника, куратором высшего образования.

Больше о причинах возвращения людей из команды Табачника в Министерство образования Украины читайте в статье Оксаны Онищенко "Матч-реванш?" на ZN.UA.

Напомним, что 5 октября Кабмин назначил Руслана Гурака и Сергея Бондарчука новыми членами Нацагентства по обеспечению качества образования. Хотя у Минюста были предостережения относительно их кандидатур.