Сомнительную акцию "Бессмертный полк" в Киеве пытались забросать краской и дымовыми шашками

Полиция не выпустила националистов ОУН из офиса, но они все же пытаются докинуть до участников пророссийского марша из окна.

Колонна участников акции "Бессмертный полк" отправилась к Аллее Cлавы в Киеве. Она идет в сопровождении полиции, а также военных курсантов с флагами Украины, которые стоят по обе стороны. Всего, как сообщается, в акции принимают участие 500 человек. Некоторые из них выкрикивают лозунги "Фашизм не пройдет" и "Спасибо деду за победу".

Тем временем, из заблокированного полицией офиса организации "Добровольческое движение ОУН" на улице Мазепы в Киеве, где идет шествие, бросают пакеты с краской. Кроме того, активисты пытаются попасть в участников шествия "Бессмертный полк" дымовыми шашками, которые обезвреживают работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, и другими предметами, которые не долетают до участников шествия через кордон полицейских.

Акция "Бессмертный полк" имеет весьма сомнительный характер. Ее основали в России под видом гражданской инициативы. Участникам предлагали выйти на улицы с фото погибших родственников, которые принимали участие во Второй мировой войне.

В настоящее время организацией акции занимается прокремлевский "Общероссийский народный фронт", после чего начали появляться сообщения, что не все участники приходят на него добровольно.

Напомним, что в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом. Этот государственный праздник появился в результате принятия 9 апреля 2015 Верховной Радой Украины. В этом году оно уже отметилось случаями столкновений. В частности, в Запорожье на День победы произошла стычка возле мэрии. Участники акции "Бессмертный полк" принесли с собой запрещенный в Украине флаг СССР, чем разозлили патриотически настроенных активистов. Востоке инциденты произошли в Харькове и Одессе.

Следите за ходом событий в Киеве День победы над нацизмом в онлайн-трансляции на ZN.UA.