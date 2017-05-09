Сомнительную акцию "Бессмертный полк" в Киеве пытались забросать краской и дымовыми шашками

Полиция не выпустила националистов ОУН из офиса, но они все же пытаются докинуть до участников пророссийского марша из окна.
Тем временем, из заблокированного полицией офиса организации "Добровольческое движение ОУН" на улице Мазепы в Киеве, где идет шествие, бросают пакеты с краской. Кроме того, активисты пытаются попасть в участников шествия "Бессмертный полк" дымовыми шашками, которые обезвреживают работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, и другими предметами, которые не долетают до участников шествия через кордон полицейских.
Акция "Бессмертный полк" имеет весьма сомнительный характер. Ее основали в России под видом гражданской инициативы. Участникам предлагали выйти на улицы с фото погибших родственников, которые принимали участие во Второй мировой войне.
В настоящее время организацией акции занимается прокремлевский "Общероссийский народный фронт", после чего начали появляться сообщения, что не все участники приходят на него добровольно.
Напомним, что в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом. Этот государственный праздник появился в результате принятия 9 апреля 2015 Верховной Радой Украины. В этом году оно уже отметилось случаями столкновений. В частности, в Запорожье на День победы произошла стычка возле мэрии. Участники акции "Бессмертный полк" принесли с собой запрещенный в Украине флаг СССР, чем разозлили патриотически настроенных активистов. Востоке инциденты произошли в Харькове и Одессе.
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