Солдаты ВСУ показали разрушенную Марьинку

Марьинка остается одной из самых горячих точек в зоне АТО.

Именно в Марьинке находится крупнейший пункт пропуска на оккупированные территории Пресс-центр АТО/Facebook

Солдаты Вооруженных сил Украины на видеозаписи показали полностью разрушенный боевиками террористической организации "ДНР" пригород Донецка - населенный пункт Марьинка.

Террористы разворотили снарядами почти все дома местных жителей. Боевики "ДНР" обстреливают позиции ВСУ уже не только ночью, но и днем, передает телеканал "24"

Населенный пункт остается одной из самых горячих точек в зоне проведения антитеррористической операции и ежедневно фигурирует в сводках штаба АТО.

Именно здесь находится крупнейший пункт пропуска на оккупированные территории, который ежедневно пересекают сотни автомобилей и тысячи людей. Это едва ли не единственное место, которое не обстреливают террористы.

По информации штаба АТО, сегодня, 8 ноября, больше всего эпизодов нарушения огня зафиксировано на мариупольском направлении, где противник совершил 31 обстрел. В Павлополе, Богдановке, Новотроицком, Новомихайловке и Марьинке террористы обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия и гранатометов.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.