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Сокращение американской финпомощи Украине может заблокировать Конгресс – экс-посол США

26 апреля в 02:36

В Конгрессе не согласны с планами Белого дома. 

Джон Хербст
Экс-посол считает, что США продолжит выделять финпомощь Украине
20khvylyn.com

Сокращение Белым домом программ финансирования внешней поддержки, в том числе более 68% для Украины, может не пройти процедуру утверждения в американском Конгрессе, заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает Укринформ

"Администрация Трампа заняла офис с узким пониманием наших нужд национальной безопасности", - заявил дипломат. 

По его словам, Конгресс США "лучше понимает важность сильного дипломатического корпуса и программ помощи в вопросах безопасности". Это же можно сказать о министре обороны Меттисе и американских военных, добавил Хербст.

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Соединенные штаты Америки планируют значительное сокращение расходов на финансовую помощь другим странам через USAID (Агентство США по международному развитию) и рассматривают возможность слияния этой организации с Государственным департаментом США, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на полученный редакцией документ о планах предоставления помощи в 2018 году.

В проекте бюджета предлагается сократить финансирование украинских программ до 177 млн долларов с более чем 570 млн долларов, которые планировались ранее. Таким образом сокращение может составить 68,8%.

По материалам: Укринформ
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