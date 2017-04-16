Содержание школьного курса обучения украинскому языку с советских времен практически не изменилось – мнение

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Курс обучения украинскому языку в основе своей остается тем же, что и в 1984 году.

Украинские школьники все еще изучают украинский язык по советским подходам kievcity.gov.ua

Школьное обучение украинскому языку за последние 29 лет (со времени принятия Закона о языках в УССР) по своей сути абсолютно не изменилось и не соответствует требованиям времени. Об этом в своей статье дляпишет Михаил Девдера.

Автор отмечает, что курс обучения украинскому языку за последние 50 лет практически не изменился.

"Да, истоки его где-то там, еще в 60–80-х годах прошлого века, когда украинский язык почти целиком был вытеснен на маргинесы общественной жизни, когда в городской школе можно было даже освободиться от его изучения, а в сельской он должен был выработать элементарную грамотность письма (выпускник восьмилетки писал диктант, а десятилетки — сочинение). И все. Главнейшие функции уже были отданы русскому", - пишет автор.

По словам Девдеры, сегодня, по Конституции и законам Украины, все якобы изменилось, однако курс обучения украинскому языку в основе своей остается тем же, что и в 1984 году.

"Те же три четверти той же грамматико-правописной теории. Остальное — только объяснительные записки и сопроводительный антураж. Это почти так, как на "ходовую" добротной сельской телеги накладывать корпус то "жигуля", то "мерса" и заявлять, что телега благодаря этому становится современным авто, а не авто — телегой", - говорится в статье.

Автор, при этом, опасается, что обновление школьных программ по украинскому языку, анонсированное МОН, не изменит этого подхода, поскольку открытое обсуждение обновления программ на специально созданной для этого платформе закончилось неоднозначно.

"…Первый тревожный звоночек прозвучал, когда модератор платформы предупредила: коллеги, все предлагаемые вами изменения должны вписываться в требования госстандарта 2011-го. Второй — когда после первого этапа обсуждения в "обновленных" вариантах содержания появились целые содержательные пласты, которых в самом обсуждении никто не предлагал. А из того, что предлагалось, было учтено только то, что ни к компетентносному подходу, ни к соответствию возрастным особенностям никакого отношения не имеет. Радикальные предложения (даже получившие в пределах обсуждения очень солидную поддержку) были отброшены, поскольку — "не соответствуют стандарту", - говорится в статье.

Девдера подчеркивает, что вышеупомянутому стандарту "хорошо соответствует только статус украинского языка времен самой мощной русификации Украины. До 1989-го".

Подробнее о проблемах школьного обучения украинскому языку читайте в статье Михаила Девдеры "Мертві бджоли"... Об обновлении школьных программ по украинскому языку — с болью" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".