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Сочельник на киевском вокзале встретили колядками и щедривками

6 января в 23:59

Самодеятельный коллектив клуба железнодорожников из города Нежин выступил на киевском вокзале.

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Святой вечер на Киевском вокзале < >
Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

В Сочельник на Центральном вокзале Киева людно. Не все успели добраться до дома, поэтому спешат на поезд. Одних провожают, а кого-то уже встретили.

Именно в этот вечер здесь, на вокзале возле новогодней елки с колядками и щедривками выступил самодеятельный коллектив клуба железнодорожников из города Нежин.

Напомним, что 6 января православные в Украине празднуют Сочельник. Это одно из самых торжественных праздников, который отмечается накануне Рождества. По традиции, Сочельник наступает с первой зарей.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Новый год и Рождество являются самыми любимыми новогодними праздниками для большинства украинцев. При этом 43% больше любят Новый год, 42% – Рождество. Еще 5% отметили как самый любимый праздник День Святого Николая, 3% – Старый Новый год. 5% не нравится ни один из перечисленных праздников, не определились – 3%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги праздник вокзал Рождество
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