Собственники сгоревших киевских складов секонд-хэнда подозревают поджог

Такую версию пожара озвучил директор КП "Киевблагоустройство" Иван Клипа. По его словам, МАФы возле "Дарынка" были законными.

Владельцы сгоревших складов считают, что их торговые точки могли поджечь serblog.ru

Глава КПИван Клипа рассказал о возможных причинах возгорания складов секонд-хэнда возле "Дарынка" в воскресенье, 25 декабря.

Он отметил, что все МАФы на двух тысячах квадратных километров горевшей площади были законными. И информация о том, что городские власти планировали их сносить, не соответствует действительности.

"Ряд МАФов (секонд-хенд), расположенных между улицами Попудренко и Броварским проспектом, имеют действующие разрешительные документы, платят паевую в городской бюджет, на них не было выписано поручение на демонтаж и они не находятся в списках незаконных МАФов, опубликованных на сайте департамента городского благоустройства", - написал на своей странице в Facebook Клипа.

По словам директора КП, нормальной работе рынка в воскресенье мешали неизвестные.

"Вчера неизвестные люди весь день противодействовали работе и функционированию рынка", - добавил он.

А владельцы сгоревших складов обнаружили несколько очагов возгорания, что, по их мнению, может свидетельствовать о том, что склады подожгли умышленно.

"По информации собственников секонд-хенда пожар - это не самовозгорание, а поджог. Во всяком случае, ими установлено четыре очага возгорания", - отметил директор КП.

Как сообщалось ранее, пожар вспыхнул в районе станции метро "Лесная" на восточной окраине Киева. Площадь возгорания, по словам руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Киеве Светланы Водолаги, составляла две тысячи квадратных метров.

Ранее сотрудники "Киевского метрополитена" сообщали о сильном повреждении силового электрооборудования на станции метро "Лесная", и собирались закрыть ее на неопределенный срок.

Позже стало известно, что движение поездов на станциях метро "Лесная" и "Черниговская" восстановили.