Собеседования с кандидатами на должность главы ГБР начнутся 14 ноября

Конкурсная комиссия готова пообщаться с 25 кандидатами.

На следующей неделе конкурсная комиссия проведет собеседование с половиной из прошедших тестирование кандидатов Голос.ua

Собеседования с кандидатами на должность директораначнутся с 14 ноября.

Соответствующее решение было принято на заседании конкурсной комиссии в понедельник, 7 ноября, сообщает "РБК-Украина".

"Провести эти собеседования с понедельника с 19:00. Ориентировочно по 5 человек в день. Утверждаем график на следующую неделю, это 25 человек, с 14 по 18 ноября", –уточнил глава комиссии Роман Майданик, добавив, что в отношении оставшихся 25 кандидатов отдельно будет принят график для проведения собеседования.

В комисии пообещали опубликовать порядок проведения собеседования.

Также сообщается, что уже 50 кандидатов на должность главы ГБР сдали экзамен на знание законодательства и прошли тест на общие способности.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 29 февраля принял постановление о создании Государственного бюро расследований и утвердил кандидатуры шести из девяти членов конкурсной комиссии по избранию руководителя Бюро.

Как сообщалось, закон "О Государственном бюро расследований" был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года. Согласно закону, прокуратура будет ограничена только представительством интересов государства в суде.

Как писал Виктор Трепак для ZN.UA, новая властная команда взяла под свой контроль "старые" правоохранительные органы (ГПУ, СБУ и МВД) и активно занимается "приручением" новых - НАБУ и САП.

Подробнее о ситуации с антикоррупционными органами в Украине читайте в статье Виктора Трепака "Правоохранительная реформа на финишном старте" в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".