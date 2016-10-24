Снятый с самолета "Белавиа" российский пропагандист хочет судиться с украинскими властями

Армен Мартиросян утверждает, что ничего незаконного и "угрожающего национальной безопасности страны" из Украины не вывозил.

Мартиросян, который является активистом Антимайдана, решил подать иск в суд Wikimedia commons

Гражданин Армении Армен Мартиросян, из-за которого белорусский самолет вернули в Киев, намерен подать в суд на украинские власти.

"Подтверждаю намерение подать иск в суд! Юристы уже работают", - написал Мартиросян на своей странице в Facebook.

Важно подчеркнуть, что Мартиросян является активистом Антимайдана и колумнистом, блогерем и журналистом издания "Украина.ru" (входит в агентство "Россия Сегодня", которое возглавляет Дмитрий Киселев).

Мартиросян заверяет, что у него на руках есть акт, подписанный сотрудниками таможенной, пограничной служб и СБУ, что ничего незаконного, "угрожающего национальной безопасности страны", из Украины он не вывозил. "И ничего у меня "локализовано" (изьято), как утверждает сотрудница СБУ, не было. С сотрудниками СБУ у меня никаких "бесед" не было. Они проходили бы только в присутствие консула посольства Армении в Украине", - сказл он.

Мартиросян также опровергает, что являлся "активистом Антимайдана" довольно оригинальным способом. Так, он заявил: "Я никогда не был "активистом Антимайдана"! Да, с первых дней и до сих пор выступал(ю) и осуждал(ю) государственный переворот под ТМ "Майдан", участвовал в помощи бойцам "Беркута" и внутренних войск, по присяге защищавших конституционный строй".

"В Киеве я был по личным вопросам! Никаких противоправных действий во время нахождения в Украине не совершал!", - утверждает он.

21 октября днем за 50 км до входа в воздушное пространство Республики Беларусь самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны". После посадки с борта был снят один пассажир - гражданин Армении.

В СБУ уже опровергли появившуюся в российских СМИ информацию, что самолет "Белавиа" был возвращен в аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. "Неужели можно серьезно воспринимать информацию, истребители могли быть подняты в небо против гражданского лайнера?", - написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.