Снежный циклон покинет Украину во второй половине дня – ГСЧС

В ближайшие часы в северных областях страны будет идти снег.

В ликвидации последствий снегопада участвуют почти 5 тыс. человек ГСЧС Украины

Снежный циклон , охвативший северные и западные области Украины, покинет территорию страны во второй половине дня понедельника, 14 ноября. А в ближайшие часы в северных областях Украины будет идти снег, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в ликвидации последствий непогоды задействованы боле 4,8 тыс. сотрудников спасательных и дорожных служб, а также более 2 тыс. единиц техники.

По состоянию на утро 14 ноября удалось обеспечить нормальный проезд на дорогах общего пользования, заторов нет, сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в результате сильных снегопадов в ряде областей Украины – Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской – толщина снежного покрова достигла 50 см.

Как сообщалось, в связи со снегопадами в некоторых регионах Украины 14 ноября отменили занятия в школах.