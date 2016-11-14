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Снежный циклон покинет Украину во второй половине дня – ГСЧС

14 ноября в 08:02

В ближайшие часы в северных областях страны будет идти снег.

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В ликвидации последствий снегопада участвуют почти 5 тыс. человек
ГСЧС Украины
Снежный циклон, охвативший северные и западные области Украины, покинет территорию страны во второй половине дня понедельника, 14 ноября. А в ближайшие часы в северных областях Украины будет идти снег, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в ликвидации последствий непогоды задействованы боле 4,8 тыс. сотрудников спасательных и дорожных служб, а также более 2 тыс. единиц техники.

По состоянию на утро 14 ноября удалось обеспечить нормальный проезд на дорогах общего пользования, заторов нет, сообщили в ГСЧС.

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Ранее сообщалось, что в результате сильных снегопадов в ряде областей Украины – Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской – толщина снежного покрова достигла 50 см.

Как сообщалось, в связи со снегопадами в некоторых регионах Украины 14 ноября отменили занятия в школах. 

По материалам: ZN.UA
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