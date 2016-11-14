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Снегопад в Украине обесточил сотни населенных пунктов, на дорогах сильные заносы

14 ноября в 03:20

Последствия непогоды ликвидируют более 4,5 тысяч спасателей, дорожников и сотрудников других служб.

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Более 4,5 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада Фото ГСЧС Украины

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Более 4,5 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада
ГСЧС Украины
В связи с сильным снегопадом, порывами ветра и метелью в Украине 12 – 13 ноября обесточенными остались 955 населенных пунктов в 11 областях, в части которых электроснабжение уже восстановлено, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По данным на вечер 13 ноября аварийные работы осталось провести еще в 642 населенных пунктах.

В ряде областей Украины – Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской – толщина снежного покрова достигла 50 см.

Во Львовской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях ограничено движение крупногабаритного транспорта, а в семи районах Черновицкой области движение фур закрыто полностью.

В Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях на дорогах в снежных заносах застряли до 400 автомобилей, сообщает ТСН.

К ликвидации аварий и последствий непогоды привлечены более 4,5 тыс. человек.  

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В ГСЧС отмечают, снег в центральных и северных областях Украины будет идти всю ночь.

Как сообщалось, в связи со снегопадами в некоторых регионах Украины 14 ноября отменили занятия в школах. 

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ГСЧС Украины
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ГСЧС Украины
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ГСЧС Украины

По материалам: ZN.UA , ТСН ,
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