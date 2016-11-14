Снегопад в Украине обесточил сотни населенных пунктов, на дорогах сильные заносы

Последствия непогоды ликвидируют более 4,5 тысяч спасателей, дорожников и сотрудников других служб.
В ряде областей Украины – Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской – толщина снежного покрова достигла 50 см.
Во Львовской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях ограничено движение крупногабаритного транспорта, а в семи районах Черновицкой области движение фур закрыто полностью.
В Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях на дорогах в снежных заносах застряли до 400 автомобилей, сообщает ТСН.
К ликвидации аварий и последствий непогоды привлечены более 4,5 тыс. человек.
В ГСЧС отмечают, снег в центральных и северных областях Украины будет идти всю ночь.
Как сообщалось, в связи со снегопадами в некоторых регионах Украины 14 ноября отменили занятия в школах.ZN.UA , ТСН ,