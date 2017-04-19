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Снегопад в Днепре повалил деревья, оборвал провода и заблокировал дорожное движение

19 апреля в 10:37

Днепряне выкладывают фотографии, как выглядит город после ночной метели.

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Фото Соцсети

Ночью в Днепре прошел сильный снегопад. Мокрый снег облепил деревья с распустившимися листьями, под его весом ломались ветви, а старые деревья выворачивало с корнем. В городе было объявлено штормовое предупреждение. Наутро город оказался заметен снегом, как зимой, движение на дорогах усложнено, въезды в город заблокированы.

Мэр Днепра Алексей Филатов охарактеризовал последствия снегопада как стихийное бедствие и принял решение до 21 апреля закрыть в городе школы. Также в Украине из-за обрывов проводов без электричества остались 152 населенных пункта.

 

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Ранее чрезвычайное положение из-за снежного шторма объявляли в Нью-Йорке. Были отменены авиарейсы, ограничено передвижение метро и отменены занятия в школах.

По материалам: Новое время
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