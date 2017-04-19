Снегопад в Днепре повалил деревья, оборвал провода и заблокировал дорожное движение

Днепряне выкладывают фотографии, как выглядит город после ночной метели.

Ночью в Днепре прошел сильный снегопад. Мокрый снег облепил деревья с распустившимися листьями, под его весом ломались ветви, а старые деревья выворачивало с корнем. В городе было объявлено штормовое предупреждение. Наутро город оказался заметен снегом, как зимой, движение на дорогах усложнено, въезды в город заблокированы.

Мэр Днепра Алексей Филатов охарактеризовал последствия снегопада как стихийное бедствие и принял решение до 21 апреля закрыть в городе школы. Также в Украине из-за обрывов проводов без электричества остались 152 населенных пункта.

Ранее чрезвычайное положение из-за снежного шторма объявляли в Нью-Йорке. Были отменены авиарейсы, ограничено передвижение метро и отменены занятия в школах.