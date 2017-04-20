Снегопад привел к заторам на трассе Киев – Одесса

На Одесскую область надвигается мощный шторм.
По его данным, пробка возникла из-за погодных условий и нескольких ДТП.
"На Одесскую область надвигается мощный шторм, со шквальным порывами ветра, который сопровождается весомым понижением температуры и осадками - это серьезная опасность для граждан, особенно это касается тех, кто сейчас в пути или собрался путешествовать. Не пренебрегайте предупреждениями - лучше отказаться от путешествия в это время и эту ночь без крайней на это необходимости, не оставляйте автомобили под деревьями и линиями электросетей, будьте бдительны и внимательны", - заявил представитель Нацполиции.
Снежный циклон, пройдя всю Украину по диагонали через Харьков и Днепр, достиг Одессы. Север Одесской области засыпан снегом. Больше всего пострадали Подольск и другие райцентры, расположенные на Подольской возвышенности - Кодыма, Окны, Балта.ZN.UA