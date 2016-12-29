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СНБО утвердил доктрину информационной безопасности

29 декабря в 20:26

Документ предусматривает полное покрытие территории Украины цифровым вещанием, включая пограничные и оккупированные земли. 

СНБО РНБО
СНБО постановил покрыть всю территорию Украины цифровым вещанием
Сайт президента Украины

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял доктрину информационной безопасности Украины, разработанную министерством информационной политики, сообщается на сайте Кабмина. 

Доктрина определяет национальные интересы в информационной сфере, цели, задачи, принципы, направления, приоритеты и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики. 

Согласно документу, приоритетами государственной политики в информационной сфере являются: 

- Создание и развитие структур, отвечающих за информационно-психологической безопасности, прежде всего в ВСУ, с учетом практики государств-членов НАТО; 

- Развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информационной безопасности Украины; 

- Обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего пограничных и временно оккупированных территорий.

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Как сообщалось, в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и 31 государственного информационного ресурса выявлено около 6,5 тысяч спланированных кибератак, сообщил президент Петр Порошенко во время заседания СНБО.

По материалам: ZN.UA
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