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СМИ сообщили о бегстве четырех харьковских экс-"беркутовцев" в Россию

14 апреля в 22:43

Подозреваемого в убийстве трех человек Гончаренко выпустили из-под стражи уже после оглашения обвинительного акта.

Майдан февраль Беркут
После освобождения из СИЗО "беркутовец" Гончаренко, которого обвинили в убийстве трех человек, сбежал в РФ
Четыре бывших сотрудника харьковского батальона МВД специального назначения "Беркут", которых подозревают в убийствах и других тяжких преступлениях против участников Революции Достоинства, сбежали в Россию после освобождения из-под стражи.

В пятницу, 14 апреля, в Youtube было опубликовано видеообращение Александра Костюка, Владислава Мастеги, Артема Войлокова и Виталия Гончаренко, записанное, по данным издания "Гордон", на территории РФ.   

Участники ролика прочитали расписанный по ролям текст, заявив, что в 2013-2014 годах они "выполняли свой конституционный долг", пожаловались на преследования со стороны властей и части общества, а также заявили, что "находиться в Украине им стало просто опасно".

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Напомним, 6 апреля Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи экс-"беркутовца" Виталия Гончаренко, которого прокуратура обвинила в убийстве трех человек во время Революции Достоинства.

Ранее начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что к настоящему моменту Россия предоставила гражданство 14 экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года. 

Андрей Капустин в своей статье для ZN.UA пишет, что украинская правоохранительная система столкнулась с острой нехваткой дистанционных кандалов – электронных браслетов, надеваемых на подозреваемого при изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Подробнее о проблеме нехватки электронных средств слежения за подсудимыми читайте в статье Андрея Капустина "Куплю кандалы дистанционные. Дорого" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA , Гордон ,
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Тэги Беркут Гончаренко Евромайдан суд арест РФ ГПУ
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