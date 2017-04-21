Следствие рассматривает пять версий в деле об убийстве журналиста Шеремета

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Павла Шеремета убили в центре Киева девять месяцев назад. Рассматривают профессиональные и бытовые мотивы.

Убийство Шеремета до сих пор не раскрыто Василий Артюшенко, ZN.UA

Следствие отрабатывает несколько версий в уголовном производстве о, сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

В комментарии изданию "Украинская правда" он сказал, что рассматривают следующие версии:

- совершение преступления из-за профессиональной деятельности в Российской Федерации и Республике Беларусь;

- ошибка в объекте преступления, а именно приготовление убийства владельца издания "Украинская правда" Елены Притулы;

- критические публикации Шеремета в издании "Украинская правда" и выступления на радио "Вести";

- дестабилизация ситуации в государстве с целью формирования ошибочного негативного восприятия общественно-политической ситуации в Украине;

- конфликты в личной жизни Шеремета в связи с семейным, коммерческим и финансовым положением последнего.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

8 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что следствие установило информацию о возможных причастных лиц к убийства журналиста Павла Шеремета, а также лиц, которые могут быть свидетелями. В то же время начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено. "Лица, которые обоснованно подозреваются: у нас есть целостное понимание заказчиков, исполнителей, пособников, но это не является предметом того, что можно пока озвучить", - добавил Вакуленко.