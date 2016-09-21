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Следствие по делу об убийстве Шеремета до сих пор безрезультатно – СМИ

21 сентября в 05:33

Правоохранители работают по "свежим следам".

Павел Шеремет
Следствие по убийству Шеремета тянется уже два месяца
Twitter/pavelsheremet
У следствия до сих пор, через два месяца после трагедии, нет результатов в расследовании дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета.

"Пока идет работа по свежим следам", - заявил источник в правоохранительных органах, сообщает издание "Украинская правда", в котором работал Шеремет. 

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Журналист Павел Шеремет погиб рано утром в среду, 20 июля, в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Свидетелями взрыва оказались журналисты "17 канала", которые объяснили свое присутствие на месте преступления случайностью.

Следствие рассматривает несколько основных версии причин убийства журналиста Павла Шеремета – профессиональные отношения, личная неприязнь и "российский след". Кроме того, есть версия, что настоящей целью покушения мог быть не Шеремет, а руководитель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула, которой принадлежал взорванный автомобиль.

По материалам: Украинская правда
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