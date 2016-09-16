Следователям по делу Шеремета предоставили доступ к документам "Украинской правды"

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Печерский суд предоставил прокуратуре доступ к вещам документам, которые содержат охраняемую законом информацию.

Следователи ознакомятся с частью финансовой документации "Украинской правды"

Печерский районный суд Киева предоставил следователям, занимающихся уголовным производством об убийстве журналиста, доступ к отчетам о страховании и уплате обязательных платежей интернет-издания " Украинская правда " и "17 канала".

Постановление суда, вынесенное 8 сентября, было опубликовано в Едином реестре судебных решений в пятницу, 16 сентября.

Суд удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления и по согласованию с прокурором отдела ГПУ и предоставил следствию временный доступ к документам и информации, которая находится в распоряжении Главного управления Пенсионного фонда Украины.

Доступ предоставлен к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну: копиям документов по представлению отчетов о страховании и уплате обязательных платежей ОО "Украинская правда", ЧП "Украинская правда", ООО "Интернет Медиа", ОО "Солидарные Медиа", ООО "Новые - Медиа", ООО "ИА 17 канала" в период с 27 июля 2001 года по настоящее время .

Согласно решению суда, следователи смогут ознакомиться с информацией о сотрудниках перечисленных выше организаций, включая их паспортные данные, идентификационный код, период работы, занимаемую должность и т.д.

Журналист Павел Шеремет погиб рано утром в среду, 20 июля, в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Свидетелями взрыва оказались журналисты "17 канала", которые объяснили свое присутствие на месте преступления случайностью.

Следствие рассматривает несколько основных версии причин убийства журналиста Павла Шеремета – профессиональные отношения, личная неприязнь и "российский след". Кроме того, есть версия, что настоящей целью покушения мог быть не Шеремет, а руководитель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула, которой принадлежал взорванный автомобиль.