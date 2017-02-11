Скончался начальник Национального университета обороны генерал Воробьев

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Генерал Воробьев участвовал в разработке многих военных операций во время войны с Россией в Донбассе.

Генерал Воробьев скончался на 56-м году жизни. Умер внезапно на рабочем месте Сайт Минобороны Украины

Начальник Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховскогоскончался на 56-м году жизни.

Как сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко, Воробьев умер внезапно на рабочем месте.

"Больно, что такие люди идут именно сейчас. Геннадий Воробьев отказался посылать военных против Майдана, участвовал в разработке многих военных операций, в том числе под Дебальцево, будучи первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил в целом более двух лет войны прослужил Украины непосредственно на передовой", - написал Порошенко.

Генерал-полковник Геннадий Воробьев (1961 года рождения) с 18 ноября 2009 года по 17 января 2014 года занимал пост командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. С 16 февраля 2014 года был первым заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

21 мая 2016 года министр обороны Украины Степан Полторак представил Воробьева в должности и.о. начальника Национального университета обороны Украины им. Черняховского.