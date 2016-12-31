Скончался бывший глава СБУ Валерий Маликов

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Генерал-полковник Маликов руководи Службой безопасности Украины в 1994-1995 годах.

Валерий Маликов возглавил СБУ после Марчука Служба безопасности Украины

В субботу, 31 декабря, умер быdший главаВалерий Маликов.

Как сообщила пресс-служба ведомства, Маликов скончался на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с экс-главой СБУ состоится 3 января в клубе культуры и искусств Службы безопасности Украины.

"Руководство и коллектив Службы безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Васильевича", – сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что генерал-полковник Маликов, возглавлявший ведомство в первой половине 1990-х годов, приложил максимум усилий к становлению ведомства как профессиональной и действенной спецслужбы.

Генерал полковник Валерий Маликов руководил СБУ около года – с июля 1994 по июль 1995 года. Он сменил на этой должности первого главу ведомства Евгения Марчука.

Валерий Маликов родился в 1942 году в Мариуполе, окончил Харьковский государственный университет (сегодня – Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина) и Высшие курсы КГБ. В 1970 году начал службу в КГБ СССР, в 1991 году возглавлял УКГБ в Черкаской области.

В 1991-1994 годах занимал должность заместителя главы СБУ.