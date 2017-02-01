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Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая – Гройсман

1 февраля в 00:01

Премьер посетил город, в котором объявлено чрезвычайное положение.   

Гройсман Авдеевка
Гройсман провел совещание в Авдеевке
Кабмин
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил город Авдеевка, где провел заседание оперативного штаба по урегулированию чрезвычайных ситуаций. 

На совещании были заслушаны руководители Донецкой областной государственной администрации и руководители всех служб города. 

"По состоянию на сейчас ситуация в городе сложная, но контролируемая. Удается сохранять тепло в домах, но возобновление поставок электроэнергии невозможно без прекращения огня. Были отработаны все варианты развития событий. Все службы четко понимают, что каждый должен делать", - заявил Гройсман в Авдеевке. 

Премьер поручил социальным службам посетить всех пожилых людей и при необходимости обеспечить их горячим питанием. Гройсман поручил обеспечить работу одной школы, которая работает на твердом топливе, где бы дети могли находиться в течение светового дня. 

ГСЧС вместе с местным водоканалом утвердят графики и обеспечат подвоз питьевой и технической воды во все дворы города. ГосЧС уже развернула в городе полевые кухни, которые должны обеспечить всех нуждающихся горячим питанием. 

Глава правительства также отметил, что президентом задействованы все дипломатические рычаги для того, чтобы обеспечить режим тишины. 

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Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено водо-,тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод.

Президент Украины Петр Порошенко был вынужден прервать официальный визит в Германию. Глава государства поручил дипломатам проинформировать о ситуации в Авдеевке ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а также инициировал внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".

По материалам: ZN.UA
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