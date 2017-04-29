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Ситуация в АТО обострилась: двое украинских военных погибли, шестеро ранены

29 апреля в 13:12

В Красногоровке погиб один солдат и еще четверо получили ранения.

потери ранения
В зоне АТО погибли двое украинских солдат и еще шестеро ранены
Пресс-центр АТО/Facebook
За минувшие сутки, 28 апреля, двое украинских военнослужащих погибли и еще шестеро получили ранения в зоне АТО, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Вследствие активных боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще шестеро ранены", - сказал Лысенко сегодня, 29 апреля.

Он отметил, что самые большие потери – в Красногоровке, где погиб один военный, четверо получили ранения, один из них в очень тяжелом состоянии. Другой военный погиб под Павлополем в результате подрыва автомобиля на взрывоопасном предмете, еще по одному военнослужащему в результате вражеских обстрелов ранены в Зайцево и Верхнеторецком.

Лысенко подчеркнул, что накануне обстановка в зоне АТО обострилась, причем на всех направлениях.

Смотрите фото: Штаб АТО опубликовал фотографии последствий обстрела Красногоровки

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги АТО военнослужащие раненые погибли Украина
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