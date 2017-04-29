Ситуация в АТО обострилась: двое украинских военных погибли, шестеро ранены

В Красногоровке погиб один солдат и еще четверо получили ранения.
"Вследствие активных боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще шестеро ранены", - сказал Лысенко сегодня, 29 апреля.
Он отметил, что самые большие потери – в Красногоровке, где погиб один военный, четверо получили ранения, один из них в очень тяжелом состоянии. Другой военный погиб под Павлополем в результате подрыва автомобиля на взрывоопасном предмете, еще по одному военнослужащему в результате вражеских обстрелов ранены в Зайцево и Верхнеторецком.
Лысенко подчеркнул, что накануне обстановка в зоне АТО обострилась, причем на всех направлениях.
Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.
С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.Интерфакс-Украина