Синоптики зафиксировали в Киеве первые морозы

До начала климатической зимы в Киеве еще около полутора месяцев. Но первые морозы уже начались.

Безморозный период длился в Киеве с 26 марта и закончился Андрей Товстыженко, ZN.UA

Синоптики Центральной геофизической обсерватории в ночь на понедельник, 17 октября, зафиксировали в столице 0,7° мороза.

Как отмечается в сообщении, это значит, что закончился безморозный период, который длился с 26 марта в целом 205 дней. Самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 - только 144 дня, а самые длинные - 223 дня в 2008 и 2013 годах.

"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, до ее начала еще далеко, ведь официально она начнется, когда среднесуточная температура устойчиво перейдет через 0° в сторону снижения. По средним климатическим сроками это произойдет после 26 ноября", - сообщают синоптики.

Нынешняя метеорологическая осень пришла в Киев 18 сентября – на восемь дней позже климатической нормы. По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории, в этот день среднесуточная температура была ниже 15°, опустившись до 12,3°. Раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа 1993 года, а позже всего - 7 октября 1999 года.