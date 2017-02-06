Синоптики прогнозируют вторжение в Украину арктического воздуха и снегопады

Арктический воздух с севера Европы приведет к дальнейшему понижению температуры. В зоне влияния атмосферных фронтов ожидаются снегопады.

В Украине ожидается усиление морозов и снегопады Укргидрометцентр

Во вторник, 8 февраля, в Украине ожидается снег, в Прикарпатье и, снежные заносы;, в западных областях до 3-9° мороза, сообщает Укргидрметцентр.

В Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях - холодная без существенных осадков погода, температура ночью и днем 17-22° мороза.

На Закарпатье и юге страны мокрый снег с дождем, местами гололед, туман; температура ночью 2-7° мороза, днем от 5° мороза до 1 тепла.

Ветер восточный, 7-12 м/с, в западных, центральных областях и южной части порывы 15-20 м/с.

В Киеве ожидается снег (ночью небольшой), на дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Понижение температуры в течение суток до 10-12° мороза.

В среду, 8 февраля, ночью на Правобережье ожидается снег, местами метель, в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, местами Киевской и Одесской областях сильный снег, на юге страны и в Закарпатье снег, местами с дождем, гололед, налипание мокрого снега, днем ослабление осадков; на остальной территории - без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части и Приазовье местами порывы 15-22 м/с. Температура ночью 11-17° мороза, в Полтавской и Кировоградской областях 15-20°, днем 8-13° мороза, в восточных, Черниговской и Сумской областях 21-27° мороза, днем 11-16° мороза; в южных и прикарпатских областях ночью 4-10°, днем 0-6° мороза; в Закарпатье и в Крыму ночью и днем от 5° мороза до 1° тепла.

В Киеве ночью - умеренный снег, метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 11-13° мороза.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что очистить улицы Киева от снега будет сложно, пока продолжаются интенсивные осадки. Кличко призвал киевлян-водителей, особенно владельцев малогабаритных автомобилей, не выезжать в город без крайней необходимости.