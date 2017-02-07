Синоптики прогнозируют в Украине сильные морозы и метели

Холодный воздух охватит почти всю территорию страны, поэтому температура продолжит понижаться.

Морозы усилятся, на Западе и в Центре - снег Василий Артюшенко, ZN.UA

В среду, 8 февраля, в большинстве областей Украины, кроме северо-востока и в востока, в зоне влияния атмосферных фронтов будет выпадать снег различной интенсивности – от небольшого до сильного, усилится ветер, сообщает

Ночью в Украине, кроме восточных регионов, Черниговской и Сумской областей, ожидаются снег, метели (в Волынской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской области сильный снег), днем на Правобережье страны небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 13-18 °, в восточных регионах, Черниговской и Сумской областях 20-26° мороза, днем 9-15° мороза; в южных областях и Прикарпатье ночью 5-11°, днем 2-7 ° мороза.

На Закарпатье и крайнем юге ожидается мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед; температура в течение суток от 3 ° мороза до 2 ° тепла. На дорогах страны гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, ночью на большей части, днем в южных областях порывы 15-20 м/с.

В Киеве 8 февраля ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер восточный, 7-12 м/с, метель. Температура ночью 14-16°, днем 10-12° мороза.

В четверг, 9 февраля, сохранится холодная погода с температурой ночью 17-22° мороза, на востоке, Черниговщине и Сумщине до 26°, днем 8-15° мороза; в южных и западных областях ночью 11-16°, днем 3-8° мороза; в Закарпатье ночью 0-5° мороза, днём 1-6° тепла.

Без осадков, лишь ночью в западных областях местами небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 10-12° мороза.

6 февраля мэр столицы Виталий Кличко заявил, что очистить улицы Киева от снега будет сложно, пока продолжаются интенсивные осадки. Кличко призвал киевлян-водителей, особенно владельцев малогабаритных автомобилей, не выезжать в город без крайней необходимости.