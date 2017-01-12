Синоптики прогнозируют в Украине оттепель

Погоду западных, северных и восточных областей Украины будут определять атмосферные фронты, а остальной территории - поле повышенного давления.

На выходных в Киеве ожидаются январские дожди ZN.UA

В пятницу, 13 января, в западных областях Украины ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, на Закарпатье сильные осадки; на остальной территории без существенных осадков, сообщает

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в южных, центральных, восточных областях и в Карпатах 8-13° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, в Прикарпатье и крайнем юге до 5° тепла.

В Киеве – ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

На субботу, 14 января, синоптики прогнозируют в Украине мокрый снег, местами с дождем, лишь в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 3° тепла (ночью на большей части Левобережья 5-10° мороза, днем на юге 1-5° тепла).

В Киеве – ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег с дождем, кое-где гололед и налипание мокрого снега. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Ранее начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщила, что в Украине ожидается постепенное потепление к концу текущей недели и новое снижение температуры воздуха 18-19 января. "Следующее похолодание произойдет вследствие скандинавского антициклона. Но это похолодание будет менее глубоким, чем в начале января, морозы будут не такими большими - до минус 15-17 градусов", - сообщила Адаменко.