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Синоптики прогнозируют в новогоднюю ночь легкий мороз

26 декабря в 15:56

Снег на Новый год ожидается только в южных областях. Ночью температура опустится до 9° мороза.

Новый год
Стало известно, какая погода будет в новогоднюю ночь
КГГА
По предварительным данным, на Новый год в Киеве ожидается легкий мороз,  сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

"В новогоднюю ночь в Киеве - без осадков и мороз небольшой, 3-8°, по сегодняшним данным, и днем также будет небольшой минус 2-3° мороза, без осадков", - сообщила Савченко агентству "Интерфакс-Украина".

Синоптик отметила, что средняя температура по Украине в ночь на 1 января 2017 года будет 3-9° мороза, в южных областях ожидается небольшой снег. Днем 31 декабря ожидается от 4° мороза до 2° тепла.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.

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Тэги мороз температура прогноз
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