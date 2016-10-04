Синоптики прогнозируют теплую зиму в Украине

Во время кратковременных похолоданий температура будет опускаться до 20-25 градусов мороза. Но в целом зима будет теплой, как и предыдущие.

Стало известно, что думают синоптики о будущей зиме Василий Артюшенко, ZN.UA

В этом году средняя температура в зимние месяцы ожидается выше нормы, сообщил заместитель директораАнатолий Прокопенко.

Он напомнил, что и предыдущие зимы были достаточно теплыми, а самая холодная зафиксирована в 2009 году.

"Если говорить о самых низких температурах, которые наблюдались на территории Украины, то на Востоке зафиксировано 42 градуса мороза. Это то, что было раньше. В этом году мы не ожидаем таких сильных похолоданий. Я думаю, что самые низкие температуры будут где-то кратковременно в пределах 20-25 градусов мороза. Отдельные пункты могут достигать 30 градусов. Я не думаю, что будет ниже 30 градусов", - добавил замдиректора Укргидрометцентра.

В связи с теплой зимой, отметил Прокопенко, стоит ожидать сильные снегопады, заносы, гололед и т.д.

"Если говорить в среднем, то у нас самый холодный обычно январь. Средняя температура колеблется от 4 до 8 градусов мороза", - отметил он.

Нынешняя метеорологическая осень пришла в Киев 18 сентября – на восемь дней позже климатической нормы. По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории, в этот день среднесуточная температура была ниже 15°, опустившись до 12,3°. Раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа 1993 года, а позже всего - 7 октября 1999 года.