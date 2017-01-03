Синоптики прогнозируют сильные морозы на Рождество

В некоторых областях Украины 7 января будет до 20 градусов мороза.

Рождество в Украине будет морозным Василий Артюшенко, ZN.UA

В Украине на Рождество, 6-7 января прогнозируется значительное похолодание, в некоторых областях днем будет до 20 градусов мороза. Так, уже в ночь на 6 января, в западных областях Украины, а также в Киеве, столбик термометра опустится до 14 – 16 градусов ниже ноля, днем будет 12 – 14 градусов мороза. На востоке и юге Украины ночью 6 января – 4 – 8 градусов мороза, днем – 1 – 6 ниже ноля, сообщает Укргидрометцентр.

7 января ожидается дальнейшее снижение температуры. Так, в Черниговской и Сумской областях в ночь на Рождество прогнозируется до 26 градусов мороза, в западных областях Украины – до минус 21 градуса.

В столице ночью 7 января – 19 – 21 градус мороза, днем – минус 17 – 19 градусов.

Подробнее о погоде на Рождество – в графике Укргидрометцентра.

Укргидрометцентр

Ранее, говоря о долгосрочном прогнозе погоды на зиму, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.