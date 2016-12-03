Синоптики прогнозируют мороз и небольшой снег

Погоду в ближайшие дни будет определять холодный воздух. В понедельник снег прекратится.
В большинстве областей временами пройдет небольшой снег, ночью в западных областях умеренный. На дорогах гололедица.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, ночью на востоке местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве временами небольшой снег, на дорогах гололедица; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 6-8°, днем 3-5° мороза.
В понедельник, 5 декабря, ожидается погода без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14° мороза; днем 2-7°, в восточной части местами 8-10° мороза; на юге и в Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.
В Киеве 5 декабря без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-12° мороза; днем 3-5° мороза.
Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,