Синоптики прогнозируют мороз и небольшой снег

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Погоду в ближайшие дни будет определять холодный воздух. В понедельник снег прекратится.

Ночная температура в Киеве упадет до 10° мороза Василий Артюшенко, ZN.UA

В воскресенье, 3 декабря температура ночью снизится до 6-11° мороза, днем ожидается 1-6° мороза; в южной части ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Одесской области до 5° тепла, сообщает

В большинстве областей временами пройдет небольшой снег, ночью в западных областях умеренный. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, ночью на востоке местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве временами небольшой снег, на дорогах гололедица; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 6-8°, днем 3-5° мороза.

В понедельник, 5 декабря, ожидается погода без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14° мороза; днем 2-7°, в восточной части местами 8-10° мороза; на юге и в Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве 5 декабря без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-12° мороза; днем 3-5° мороза.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.