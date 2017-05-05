Синоптики предупредили о сильных дождях и граде в западных областях Украины

Ливни возможны в течение всего дня 5 мая.
По данным Укргидрометцентра, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой областях грозы, местами град и шквалы, 15-20 м/с; в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской областях сильные дожди, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
В Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях дожди прогнозируются с самого утра.
Как сообщалось, в субботу, 6 мая, на большей части территории страны сохранится сухая погода, лишь на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах небольшие дожди, местами грозы.ZN.UA