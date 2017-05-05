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Синоптики предупредили о сильных дождях и граде в западных областях Украины

5 мая в 09:06


Ливни возможны в течение всего дня 5 мая.

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На западе Украины возможен град
Facebook/Олександр Корнійчук
В течение пятницы, 5 мая в западных областях Украины ожидаются сильные дождь, грозы, град и шквалы. 

По данным Укргидрометцентра, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой областях грозы, местами град и шквалы, 15-20 м/с; в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской областях сильные дожди, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях дожди прогнозируются с самого утра. 

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Как сообщалось, в субботу, 6 мая, на большей части территории страны сохранится сухая погода, лишь на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах небольшие дожди, местами грозы. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги град гроза прогноз ливень Дождь
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