Синоптики предупредили о сильных дождях и граде в западных областях Украины



Ливни возможны в течение всего дня 5 мая.

На западе Украины возможен град Facebook/Олександр Корнійчук

В течение пятницы, 5 мая в западных областях Украины ожидаются сильные дождь, грозы, град и шквалы.

По данным Укргидрометцентра, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой областях грозы, местами град и шквалы, 15-20 м/с; в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской областях сильные дожди, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях дожди прогнозируются с самого утра.

Как сообщалось, в субботу, 6 мая, на большей части территории страны сохранится сухая погода, лишь на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах небольшие дожди, местами грозы.