Синоптики пообещали потепление только к выходным

Не исключено, что заморозки прекратятся к субботе, а в Киеве пройдет дождь, прогнозируют в Укргидрометцентре.

На выходных станет теплее (наверное) Анна Здоренко, ZN.UA

Небольшое потепление в Украине возможно 22-23 апреля, сообщила начальник отделаУкргидрометцентра Людмила Савченко.

"На выходные заморозки, наверное, прекратятся. Немного станет теплее", - сказала она агентству "Українські новини".

Савченко добавила, что в Киеве на выходных может быть дождь.

Напомним, что в связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля в Украине ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, дождь с мокрым снегом.

В начале марта заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова дала прогноз погоды на весенние месяцы и начало лета. "В конце апреля следует ожидать похолодания. Но это похолодание не будет таким, что во всех регионах даст заморозки, только в отдельных – северных районах", - сказала она.