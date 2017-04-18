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Синоптики пообещали потепление только к выходным

18 апреля в 13:31

Не исключено, что заморозки прекратятся к субботе, а в Киеве пройдет дождь, прогнозируют в Укргидрометцентре.

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На выходных станет теплее (наверное)
Анна Здоренко, ZN.UA
Небольшое потепление в Украине возможно 22-23 апреля, сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

"На выходные заморозки, наверное, прекратятся. Немного станет теплее", - сказала она агентству "Українські новини".

Савченко добавила, что в Киеве на выходных может быть дождь.

Напомним, что в связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля в Украине ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, дождь с мокрым снегом.

В начале марта заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова дала прогноз погоды на весенние месяцы и начало лета. "В конце апреля следует ожидать похолодания. Но это похолодание не будет таким, что во всех регионах даст заморозки, только в отдельных – северных районах", - сказала она.

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Тэги прогноз заморозки выходной
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