Синоптики пообещали крещенские морозы

Под воздействием скандинавского антициклона 18-19 января ожидается повторное снижение температуры до 15-17 градусов мороза.

На Крещение в Украине снова будет минус 15 Василий Артюшенко, ZN.UA

В Украине ожидаетсяи новое снижение температуры воздуха 18-19 января, сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

"К выходным мы ожидаем повышение температуры. Запад останется холоднее - на уровне 7-12 градусов мороза, на остальной территории температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 1 градусов. Уже сейчас пошло повышение температуры", - сказала она агентству УНИАН.

По данным эксперта, погода со знаком "плюс" задержится в Украине недолго.

"Следующее похолодание произойдет вследствие скандинавского антициклона. Но это похолодание будет менее глубоким, чем в начале января, морозы будут не такими большими - до минус 15-17 градусов", - сообщила Адаменко.

Она добавила, что в этот период ожидаются незначительные осадки.

По данным Центральной геофизической обсерватории, среднегодовая температура в 2016 году в Киеве составляла +9,5°, что на 1,8° превышает климатическую норму. Большинство месяцев года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, особенно февраль – на 6,2°. Вместе с тем прохладные октябрь и ноябрь существенно снизили среднегодовую температуру. Холоднее всего было 4 января – -19,4°. Самым теплым днем было 17 июля, когда температура в тени достигала +35,4°.