Синоптики обещают потепление в ближайшие дни

Погоду западных областей Украины будет определять влажный и прохладный воздух; на остальной территории - теплая и сухая воздушная масса в поле повышенного давления.

В Киеве снова может потеплеть до 20° ZN.UA

В четверг, 4 мая, в Украине без осадков, лишь в большинстве западных областей ожидаются кратковременные дожди, сообщает

Ветер в Украине северо-восточный, в западных областях восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, на Закарпатье и крайнем юге 11-14°; днем 18-23° тепла, на юге страны и местами в Винницкой области - до 25°.

В Киеве в четверг без осадков, температура ночью 6-8°, днем 20-22°.

В пятницу, 5 мая, в Украине - без осадков, лишь в западных областях кратковременные дожди, отдельные грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, на юге и Закарпатье до 13°; днем 17-22°.

В Киеве 5 мая без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем около 20°.

Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, в апреле 2017 года средняя температура в Киеве составила 10,4° тепла, что на 1,7° выше климатической нормы.