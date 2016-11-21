Силы АТО отразили атаку ДРГ под Трехзибенкой

Противник поспешно отступив, бросив свое оружие.

Защитники Трехзибенки вступили в бой с вражескими диверсантамм 112 Украина

В районе села Трехзибенка Новоайдарского района Луганской области диверсионно-разведывательная группавступила в боевое столкновение с силами ВСУ, сообщает пресс-служба Луганской областной администрации.

Отмечается, что в противник попытался приблизиться к позициям украинских военных, применив автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

"Произошло боевое столкновение. Наши воины дали достойный отпор и заставили отступить боевиков, которые оставили на месте большое количество оружия", – указывается в сообщении.

Ранее штаб АТО сообщал, что за сутки боевики несколько уменьшили количество обстрелов на всех направлениях и в целом зафиксировано 15 случаев открытия огня по позициям ВСУ в Донбассе.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

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