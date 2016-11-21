Топ Новости
<
>

Силы АТО отразили атаку ДРГ под Трехзибенкой

21 ноября в 12:46

Противник поспешно отступив, бросив свое оружие.

боевики
Защитники Трехзибенки вступили в бой с вражескими диверсантамм
112 Украина
В районе села Трехзибенка Новоайдарского района Луганской области диверсионно-разведывательная группа боевиков вступила в боевое столкновение с силами ВСУ, сообщает пресс-служба Луганской областной администрации.

Отмечается, что в противник попытался приблизиться к позициям украинских военных, применив автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

"Произошло боевое столкновение. Наши воины дали достойный отпор и заставили отступить боевиков, которые оставили на месте большое количество оружия", – указывается в сообщении.

Ранее штаб АТО сообщал, что за сутки боевики несколько уменьшили количество обстрелов на всех направлениях и в целом зафиксировано 15 случаев открытия огня по позициям ВСУ в Донбассе.

Читайте также: ОБСЕ зафиксировала более 30 тысяч человек в форме, которые прибыли из РФ в Донбасс

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

Читайте также
Тэги боевики АТО ВСУ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.90
EUR 27.52
Последние новости