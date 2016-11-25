Силовики заблокировали вход в киевский торговый центр "Гулливер" - СМИ

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Сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках дела о банке "Михайловский".

В "Черную пятницу" в ТРЦ "Гулливер" нагрянули силовики

СБУ и Генпрокуратура в пятницу, 25 ноября, проводят следственные действия в центре Киева в офисном центре "Гулливер" , на который недавно был наложен арест, сообщает " Украинская правда ".

Как рассказывают очевидцы, около 9:00 входы и выходы из здания блокировали люди в черном с автоматами. Они контролировали вход и выход сотрудников здания. Также на месте была Нацполиция.

На 9:31, представители СБУ и Генпрокуратуры вошли в здание. Как сообщила изданию пресс-секретарь СБУ Олега Гитлянская, следственные действия проводятся в рамках дела о банке "Михайловский".

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало уточнил, что по решению Шевченковского райсуда СБУ и ГПУ проводят следственные действия. "На место был вызван патруль, показали документ на основании которого эти следственные действия проводятся. После этого патруль уехал", - сообщил Тракало.

Руководитель по связям с общественностью ТРЦ Гулливер Татьяна Атаджанова, по состоянию на 9:50 проводятся обыски у одного из арендаторов на верхних этажах здания. Речь идет об офисном здании комплекса.

Атаджанова добавила, что сотрудники начали впускать в здание в 9:20. Она также уточнила, что арест накладывался на торгово-развлекательный центр. "Мы предполагаем, что эти события связаны с интервью, в последнее время давал Полищук", - сказала она.

Ранее Шевченковский районный суд Киева наложил арест на торгово-развлекательный центр "Гулливер" в рамках уголовного производства о хищении средств банка "Михайловский".

Глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что собственник банка Виктор Полищук, которого она назвала "проходимцем", и глава правления Игорь Дорошенко сядут в тюрьму минимум на 5 лет за то, что с делали с "Михайловским".

Фигуранты дела подозреваются в выводе из банка "Михайловский" 870 млн грн средств вкладчиков и доведении финучреждения до неплатежеспособности. По данным Нацбанка, совершенные руководством "Михайловского" только за один день (20 мая) транзакции на сумму около 1 млрд грн привели к увеличению нагрузки на Фонд гарантирования вкладов до 2,6 млрд грн. В НБУ считают сделки незаконными и намерены через суд добиваться их отмены.