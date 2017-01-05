Сильные морозы в Украине продержатся несколько дней - Укргидрометцентр

Похолодание затронет преимущественно западные и северные области Украины, но оно не будет длительным. После 9 января начнется повышение температуры.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни очень контрастные погодные условия Василий Артюшенко, ZN.UA

В течение ближайших сутокпридут на значительную часть территории Украины, но они не являются ничем чрезвычайным, сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Минимальная температура воздуха в течение 6-9 января в западных и северных областях будет достигать 14-19 градусов ниже нуля, в Карпатах и Прикарпатском регионе ниже 20 градусов", – сказал он в интервью "Радіо Свобода".

По его словам, 9 января самая холодная погода сохранится в западных областях, с такими значениями температуры: от -14° до -19°. "А в последующие дни мы ожидаем постепенного повышения температуры", – сказал Кульбида.

Вместе с тем, как ожидают синоптики, в большинстве южных и восточных областей в этот период в ночные часы будут совсем небольшие минусы: от 1 до 6 градусов, а в дневные часы будет около нуля. Это будет касаться и части центральных областей, добавил Кульбида.

Обильные осадки в некоторые регионы Украины принесет циклон, который придет с юга через Черное море.

"Больше всего снега мы ожидаем на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей. Там высота снежного покрова может вырасти до 20-30 сантиметров. В других регионах высота снежного покрова будет меньше, в Киеве, например, составит 10-12 сантиметров, не больше. На юго-востоке Украины будут осадки в виде дождя преимущественно с переходом в мокрый снег, там образования снежного покрова мы не ожидаем. То есть очень контрастные погодные условия будут на территории Украины в этот период", – резюмировал директор Укргидрометцентра.

По данным Центральной геофизической обсерватории, среднегодовая температура в 2016 году в Киеве составляла +9,5°, что на 1,8° превышает климатическую норму.

Большинство месяцев года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, особенно февраль – на 6,2°. Вместе с тем прохладные октябрь и ноябрь существенно снизили среднегодовую температуру. Холоднее всего было 4 января – -19,4°. Самым теплым днем было 17 июля, когда температура в тени достигала +35,4°.

в целом в 2016 году в Киеве было зафиксировано 33 температурных рекорда, причем больше всего 10 и 7 их было в феврале и апреле соответственно. Все они зафиксированы в сторону превышения предыдущих значений, кроме одного – 21 июля, когда значение максимальной температуры для этого дня был понижено.

Хотя осадков выпало в пределах нормы – 654 мм, выпадали они крайне неравномерно. В частности, в мае и октябре их количество было почти в три раза выше нормы. При этом с июня по сентябрь в Киеве наблюдался значительный недобор осадков.