Сигнал с телевышки на Карачуне дойдет до Донецка

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Кроме вышки под Славянском планируется сооружение вышки, которая покроет вещанием часть Луганской области.

В оккупированном Донецке можно будет смотреть украинские телеканалы

у Славянска распространить украинское вещание на оккупированный Донецк, сообщил заместитель министра по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Если не ошибаюсь, 5 или 6 декабря будет официальное открытие новой телевышки, которая построена на Карачуне в Донецкой области. Телевышка покроет территорию примерно до города Донецк", - сообщил Тука агентству "Укринформ".

Он также отметил, что "уже начато строительство такой же башни в Луганской области". Украинское вещание с этой вышки сможет охватить частично город Луганск, сказал Тука.

Напомним, что летом 2016 года на горе Карачун под Славянском Донецкой области начались работы по восстановлению фундамента для телевышки, уничтоженной во время боевых действий в июне 2014 года. Тогда это лишило украинского эфирного вещания значительную территорию Донецкой области.