Шуляк "не знает", кто стрелял на Институтской

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По словам экс-командующего ВВ, который подозревается в организации особо тяжких преступлений против участников Майдана, он не был непосредственным очевидцем событий на улице Институтской в феврале 2014 года.

Шуляк "не может" идентифицировать людей, стрелявших на Интститутской facebook.com

Бывший командующий Внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк заявляет, что не располагает данными о применении огнестрельного оружия военнослужащими Внутренних войск 18-20 февраля 2014 года.

"Докладов о применении огнестрельного оружия личным составом Внутренних войск не поступало", - сказал он во время допроса по видеоконференции по делу "беркутовцев".

Шуляк добавил, что ему неизвестно, правоохранители каких подразделений применяли оружие против участников акций протеста утром 20 февраля. Он также уточнил, что непосредственным очевидцем событий на улице Институтской в феврале 2014 года он не был, а впоследствии "смотрел об этом видеосюжеты".

"Я не могу сказать о принадлежности этих людей, которые вели огонь, я не имею сейчас для этого достаточной информации", - подытожил Шуляк.

Он также заявил, что на Майдане в январе 2014 года были дополнительно задействованы спецназовцы из четырех городов.

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Акции протеста проходили в Украине с ноября 2014 года. Одной из волн беспорядков стали события 18 февраля. Протестующие пытались прорваться в перекрытый милицией правительственных квартал к Верховной Раде. Демонстранты хотели поддержать требование депутатов от оппозиции о возвращении Конституции 2004 года, расширяющей полномочия парламента. В столкновениях также на стороне тогдашней власти участвовали "титушки".

По данным ГПУ, столкновения под Радой 18 февраля 2014 года спровоцировали бывшие власти. По этому эпизоду было сообщено о подозрении - Виктору Януковичу, Виталию Захарченко, его заместителю Виктору Ратушняку, экс-командующему Внутренних войск Станиславу Шуляку, руководству киевской милиции, в частности и.о. начальника мазок, его заместителю Петру Федчуку.