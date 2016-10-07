Топ Новости
<
>

Штраф за вождение в нетрезвом виде может увеличиться до 100 тысяч гривень

7 октября в 14:00

Если вождение в нетрезвом состоянии привело к ДТП с пострадавшими - водителю может грозить тюрьма или штраф в размере 102 тыс. гривень.

ДТП
Штрафы для виновников ДТП, которые находились в нетрезвом виде, могут поднять
ТАСС
Верховной Раде предлагают установить штраф в размере 100 тысяч гривень за совершение в нетрезвом состоянии ДТП с пострадавшими. 

Соответствующий законопроект № 5205 от 30 сентября опубликован на сайте парламента. Это документ является дополнением к статье Уголовного Кодекса Украины. 

Согласно проекту, если езда в нетрезвом виде привела к ДТП и причинила потерпевшему телесные повреждения средней тяжести, предлагается ввести штраф от 68 000 до 102 000 гривен или исправительные работы до двух лет, либо арест до 6 месяцев или тюремное заключение до трех лет с лишением права  садиться за руль до трех лет. 

Ранее штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием лекарственных средств был увеличен всего два месяца назад. На сегодняшний день он составляет 10 200 гривен, а также лишение водителя прав на год. В случае повторного нарушения в течение двух лет водитель должен заплатить штраф  в размере 20400 гривен и лишение прав на 3 года. 

За 2015 год, в Украине произошло 134 193 аварий, в которых погибло 3970 и были травмировано - 31467 человек, об этом свидетельствует официальная статистика. Согласно этой статистике за 2015 год, в среднем, в сутки 11 человек погибало и еще 86 участников дорожного движения травмировались.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги штраф ДТП Украина наркотики алкоголь
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.89
EUR 28.96
Последние новости