Штраф за вождение в нетрезвом виде может увеличиться до 100 тысяч гривень

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Если вождение в нетрезвом состоянии привело к ДТП с пострадавшими - водителю может грозить тюрьма или штраф в размере 102 тыс. гривень.

Штрафы для виновников ДТП, которые находились в нетрезвом виде, могут поднять ТАСС

Верховной Раде предлагают установить штраф в размере 100 тысяч гривень за совершение в нетрезвом состоянии ДТП с пострадавшими.

Соответствующий законопроект № 5205 от 30 сентября опубликован на сайте парламента. Это документ является дополнением к статье Уголовного Кодекса Украины.

Согласно проекту, если езда в нетрезвом виде привела к ДТП и причинила потерпевшему телесные повреждения средней тяжести, предлагается ввести штраф от 68 000 до 102 000 гривен или исправительные работы до двух лет, либо арест до 6 месяцев или тюремное заключение до трех лет с лишением права садиться за руль до трех лет.

Ранее штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием лекарственных средств был увеличен всего два месяца назад. На сегодняшний день он составляет 10 200 гривен, а также лишение водителя прав на год. В случае повторного нарушения в течение двух лет водитель должен заплатить штраф в размере 20400 гривен и лишение прав на 3 года.

За 2015 год, в Украине произошло 134 193 аварий, в которых погибло 3970 и были травмировано - 31467 человек, об этом свидетельствует официальная статистика. Согласно этой статистике за 2015 год, в среднем, в сутки 11 человек погибало и еще 86 участников дорожного движения травмировались.