Штайнмайер выразил надежду на обмен пленными в Донбассе до Рождества

Министр иностранных дел Германии исключил возможность смягчения санкций против России в данный момент.

Штаймайер сравнил переговоры в "нормандском формате" с окопной войной auswaertiges-amt.de

Министр иностранных дел Германиинадеется, чтомежду сторонами конфликта в Донбассе состоится до Рождества.

"Это стало бы более чем проблеском", – сказал Штайнмайер в интервью немецкой медиагруппе Funke, фрагменты которого были опубликованы в воскресенье, 4 декабря, передает Deutsche Welle.

Глава МИД ФРГ также указал на застой в реализации Минских договоренностей.

"Стороны конфликта буквально зарываются в своих окопах", – так дипломат охарактеризовал атмосферу на переговорах в "Нормандском формате".

"Режим прекращения огня и в дальнейшем нарушается, в решении крупных политических вопросов мы также далеко не продвинулись", – констатировал Штайнмайер.

Министр также исключил возможность ослабления санкционного давления на Россию до достижения прогресса в реализации "Минска".

"Когда будут осуществлены заметные шаги в выполнении Минских договоренностей, тогда можно будет подумать о соответствующих изменениях относительно санкций", – подытожил Штайнмайер.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на переговорах глав МИД "Нормандской четверки" в Минске 29 ноября предложил российской стороне найти компромисс и освободить украинских заложников до конца 2016 года. Главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Марк Эро и Франк-Вальтер Штайнмайер также поддержали предложение о безотлагательном освобождении заложников.

Ранее боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" признали, что удерживают в заложниках 57 украинских граждан и потребовали в обмен на них освободить 730 преступников, в том числе организаторов терактов в Одессе и Харькове.

Перед этим террористы требовали от Украины освободить более 600 человек, задержанных и осужденных за совершение тяжких преступлений, в обмен на освобождение 45 украинских граждан, которых удерживают в заложниках в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время, СБУ располагает информацией о 110 заложниках, о местонахождении 57 из которых известно.

В сентябре в МИД Украины сообщили, что на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.