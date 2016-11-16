Штаб сообщил о сокращении обстрелов в зоне АТО

Террористы продолжиди минометные обстрелы на мариупольском и донецком направлениях.

В районе Новотроицкого и Павлополя активизировались снайперы противника 112 Украина

В среду, 16 ноября, боевики российско-террористических формирований 14 раз нарушали режим прекращения огня в зоне проведения. Ночью террористы не проявляли активности, в светлое время суток обстрелы возобновились, сообщил пресс-центр штаба АТО.

В течение дня оккупанты обстреливали Водяное, Опытное, Новотроицкое, Павлополь, Крымское, Бердянское и Авдеевку из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новотроицкого и Павлополя активизировались снайперы противника.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.