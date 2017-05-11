Штаб сообщил об обострении на приморском направлении в зоне АТО

Из-за вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, трое – получили ранения.

Боевики активно применяют минометы Оксана Денисова, ZN.UA

В четверг, 11 мая, боевики российско-террористических формирований 25 разв зоне проведения антитеррористической операции. В течение дня оккупанты активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы. Из-за вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наиболее сложная обстановка сохраняется на приморском направлении, где террористы задействовали 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие во время обстрелов Марьинки, Красногоровки, Широкино, Павлополя и Чермалыка. Кроме того, по Широкино противник нанес удар из противотанкового ракетного комплекса. Водяное оккупанты обстреливали из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Под Лебединским и Водяным были замечены снайперы противника.

Луганское на донецком направлении террористы накрывали огнем из 82-мм минометов и БМП. По Авдеевке оккупанты также били из минометов калибра 82 миллиметра, а Зайцево обстреливали из БМП и стрелкового оружия. По Новгородскому террористы открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В районе Камянки были зафиксированы провокации с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Крымское на Луганщине террористы накрыли огнем из 120-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и БМП. По Новозвановке оккупанты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а Валуйское обстреляли из стрелкового оружия.

Напомним, накануне боевики 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В течение дня террористы активно применяли минометы запрещенных Минскими договоренностями калибров, а вблизи Широкино задействовали "Грады".

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".