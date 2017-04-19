Штаб сообщил о стабилизации ситуации в зоне АТО

Бойцы ВСУ придерживаются режима тишины в Донбассе.

Количество обстрелов в зоне АТО сократилось Пресс-центр АТО/Facebook

Пресс-центр штаба антитеррористической операции в среду, 19 апреля, сообщил о сокращении количества вооруженных провокаций террористов и

С начала суток боевики российско-террористических формирований восемь раз нарушили режим прекращения огня. Украинские бойцы соблюдают режим тишины и ответный огонь не открывали.

Красногоровку на приморском направлении оккупанты обстреливали из минометов калибра 82 миллиметра. Позиции ВСУ под Водяным террористы накрыли огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а Павлополь – из автоматических гранатометов. По Широкино террористы вели огонь из БМП и стрелкового оружия.

По Луганскому на донецком направлении противник открывал огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.