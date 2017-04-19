Штаб сообщил о стабилизации ситуации в зоне АТО

Бойцы ВСУ придерживаются режима тишины в Донбассе.
С начала суток боевики российско-террористических формирований восемь раз нарушили режим прекращения огня. Украинские бойцы соблюдают режим тишины и ответный огонь не открывали.
Красногоровку на приморском направлении оккупанты обстреливали из минометов калибра 82 миллиметра. Позиции ВСУ под Водяным террористы накрыли огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а Павлополь – из автоматических гранатометов. По Широкино террористы вели огонь из БМП и стрелкового оружия.
По Луганскому на донецком направлении противник открывал огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.
С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.ZN.UA