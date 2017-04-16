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Штаб сообщил о стабилизации ситуации в зоне АТО

16 апреля в 18:15

На приморском и луганском направлениях противник нанес минометные удары.

Авдеевка1 Донбасс1 АТО1
Количество обстрелов в зоне АТО сократилось
Сайт СНБО
В воскресенье, 16 апреля, боевики российско-террористических формирований пять раз открывали огонь по позициям Вооруженных силу Украины в зоне проведения антитеррористической операции. В пресс-центре штаба АТО сообщили о стабилизации ситуации вдоль линии разграничения.

По Водяному на приморском направлении оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра. В районе Широкино были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия.

Зайцево на донецком направлении подверглось обстрелу из гранатометов и стрелкового оружия.

Катериновка на луганском направлении оказалось под огнем из 120-мм минометов. Позиции ВСУ под Новоалександровкой противник обстреливал из стрелкового оружия.

Украинские бойцы соблюдают режим тишины и ответный огонь не открывали.

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Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ОРДЛО Донбасс
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