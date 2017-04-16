Штаб сообщил о стабилизации ситуации в зоне АТО

На приморском и луганском направлениях противник нанес минометные удары.
По Водяному на приморском направлении оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра. В районе Широкино были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия.
Зайцево на донецком направлении подверглось обстрелу из гранатометов и стрелкового оружия.
Катериновка на луганском направлении оказалось под огнем из 120-мм минометов. Позиции ВСУ под Новоалександровкой противник обстреливал из стрелкового оружия.
Украинские бойцы соблюдают режим тишины и ответный огонь не открывали.
Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.
С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.ZN.UA