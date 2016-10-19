Штаб сообщил о сокращении обстрелов в зоне АТО

По Водяному оккупанты били из 122-мм артиллерии.
По Водяному оккупанты били из 122-мм артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями. Славное и Широкино террористы обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Марьинки были зафиксированы вооруженные провокации с применением стрелкового оружия.
По опорным пунктам ВСУ в районе Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как сообщалось, за минувшие сутки террористы 57 раз обстреляли позиции сил АТО.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.
Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.