Штаб сообщил о сокращении обстрелов в зоне АТО

По Водяному оккупанты били из 122-мм артиллерии.

Перед саммитом "Нормандской четверки" активность кремлевских марионеток в Донбассе снизилась Полк "Азов"/Facebook

В среду, 19 октября, боевики российско-террористических формирований семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. Пять вооруженных провокаций было зафиксировано на мариупольском, и две – на донецком направлениях.

По Водяному оккупанты били из 122-мм артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями. Славное и Широкино террористы обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Марьинки были зафиксированы вооруженные провокации с применением стрелкового оружия.

По опорным пунктам ВСУ в районе Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщалось, за минувшие сутки террористы 57 раз обстреляли позиции сил АТО.

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Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

