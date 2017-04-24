Штаб сообщил о сокращении количества обстрелов в зоне АТО

Украинские бойцы соблюдают режим тишины и не открывают ответный огонь.

На луганском направлении после подрыва автомобиля ОБСЕ было тихо Пресс-центр АТО/Facebook

В понедельник, 24 апреля, в зоне проведениябыло зафиксировано девять случаев нарушения режима прекращения огня боевиками российско-террористических формирований. Бойцы Вооруженных сил Украины соблюдают режим тишины и не открывали ответный огонь, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении под огнем из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались позиции ВСУ в районе Авдеевки.

По Широкино на приморском направлении оккупанты нанесли удар из 122-мм переносной системы реактивного огня "Град-П". Водяное противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов, а Марьинку – из стрелкового оружия. Под Марьинкой также были замечены снайперы боевиков.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.