Штаб сообщил о сокращении количества обстрелов в зоне АТО

Украинские бойцы соблюдают режим тишины и не открывают ответный огонь.
На донецком направлении под огнем из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались позиции ВСУ в районе Авдеевки.
По Широкино на приморском направлении оккупанты нанесли удар из 122-мм переносной системы реактивного огня "Град-П". Водяное противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов, а Марьинку – из стрелкового оружия. Под Марьинкой также были замечены снайперы боевиков.
Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.
С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.ZN.UA