Топ Новости
<
>

Штаб сообщил о гибели двух украинских военных под Авдеевкой

20 апреля в 21:07

Террористы обстреляли позиции ВСУ из танков, минометов и гранатометов.

потери ранения
В зоне АТО погибли два украинских бойца
Пресс-центр АТО/Facebook
В результате обстрела боевиками российско-террористических формирований позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой области погибли два украинских военнослужащих.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, который расположен неподалеку Авдеевки, погибли два военнослужащих ВСУ", – сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО, распространенном вечером в четверг, 20 апреля.

В штабе уточнили, что на донецком направлении противник применял танки, минометы калибра 82-мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Читайте также: Один военный погиб и двое ранены за сутки в зоне АТО

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги АТО ВСУ ОРДЛО Донбасс
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.79
EUR 28.73
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...