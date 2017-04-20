Штаб сообщил о гибели двух украинских военных под Авдеевкой

Террористы обстреляли позиции ВСУ из танков, минометов и гранатометов.

В зоне АТО погибли два украинских бойца Пресс-центр АТО/Facebook

В результате обстрела боевиками российско-террористических формирований позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой области

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, который расположен неподалеку Авдеевки, погибли два военнослужащих ВСУ", – сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО, распространенном вечером в четверг, 20 апреля.

В штабе уточнили, что на донецком направлении противник применял танки, минометы калибра 82-мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.