Штаб АТО сообщил о 30 случаях нарушений "режима тишины" боевиками за сутки

Наибольшее количество обстрелов боевиками зафиксировано на мариупольском направлении.

Боевики 30 раз открывали огонь по позициям сил АТО Facebook/Gennadiy Dubovoy

За прошедшие сутки в районе проведения АТО зафиксировано 30 обстрелов боевиками позиций ВСУ, сообщает пресс-служба штаба антитеррористической операции в четверг, 20 октября.

На мариупольском направлении зафиксировано 21 провокацию против сил АТО. Укрепления ВСУ вблизи Марьинки, Павлополья, Лебединского, Славного, Широкиного и Старогнатовки оккупанты обстреливали из пулеметов большого калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в Красногоровке – из минометов калибров 82 мм и 120 мм. "В Водяном враг вел огонь с использованием ствольной артиллерии 122 и 152 калибров", - говорится в сообщении штаба АТО.

На донецком направлении боевики обстреляли позиции ВСУ пять раз. Так, в Луганском применяли пулеметы, гранатометы и БМП, в Авдеевке – минометы калибра 82 мм и 120 мм.

На луганском направлении зафиксировано четыре нарушения боевиками режима прекращения огня. Окрестности Новозвановки и Новоалександровки обстреливались из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов, а в Станице Луганской боевики применяли еще и минометы калибра 82 мм.

Тем временем, во время встречи "нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, Участники встречи "Нормандской четверки" предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.