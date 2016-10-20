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Штаб АТО сообщил о 30 случаях нарушений "режима тишины" боевиками за сутки

20 октября в 07:49

Наибольшее количество обстрелов боевиками зафиксировано на мариупольском направлении.

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Боевики 30 раз открывали огонь по позициям сил АТО
Facebook/Gennadiy Dubovoy
За прошедшие сутки в районе проведения АТО зафиксировано 30 обстрелов боевиками позиций ВСУ, сообщает пресс-служба штаба антитеррористической операции в четверг, 20 октября. 

На мариупольском направлении зафиксировано 21 провокацию против сил АТО. Укрепления ВСУ вблизи Марьинки, Павлополья, Лебединского, Славного, Широкиного и Старогнатовки оккупанты обстреливали из пулеметов большого калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в Красногоровке – из минометов калибров 82 мм и 120 мм. "В Водяном враг вел огонь с использованием ствольной артиллерии 122 и 152 калибров", - говорится в сообщении штаба АТО. 

На донецком направлении боевики обстреляли позиции ВСУ пять раз. Так, в Луганском применяли пулеметы, гранатометы и БМП, в Авдеевке – минометы калибра 82 мм и 120 мм. 

На луганском направлении зафиксировано четыре нарушения боевиками режима прекращения огня. Окрестности Новозвановки и Новоалександровки обстреливались из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов, а в Станице Луганской боевики применяли еще и минометы калибра 82 мм. 

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Тем временем, во время встречи "нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, Участники встречи "Нормандской четверки"  предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики обстрел АТО Луганск ВСУ
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