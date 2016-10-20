Штаб АТО сообщил о 30 случаях нарушений "режима тишины" боевиками за сутки

Наибольшее количество обстрелов боевиками зафиксировано на мариупольском направлении.
На мариупольском направлении зафиксировано 21 провокацию против сил АТО. Укрепления ВСУ вблизи Марьинки, Павлополья, Лебединского, Славного, Широкиного и Старогнатовки оккупанты обстреливали из пулеметов большого калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в Красногоровке – из минометов калибров 82 мм и 120 мм. "В Водяном враг вел огонь с использованием ствольной артиллерии 122 и 152 калибров", - говорится в сообщении штаба АТО.
На донецком направлении боевики обстреляли позиции ВСУ пять раз. Так, в Луганском применяли пулеметы, гранатометы и БМП, в Авдеевке – минометы калибра 82 мм и 120 мм.
На луганском направлении зафиксировано четыре нарушения боевиками режима прекращения огня. Окрестности Новозвановки и Новоалександровки обстреливались из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов, а в Станице Луганской боевики применяли еще и минометы калибра 82 мм.
Тем временем, во время встречи "нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, Участники встречи "Нормандской четверки" предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA