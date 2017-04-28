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Штаб АТО опубликовал фотографии последствий обстрела Красногоровки

28 апреля в 16:47

Повреждены семь жилых домов на шести улицах.

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Фото facebook / Пресс-центр штаба АТО

Украинские военные обнародовали фотографии последствий обстрела со стороны сепаратистов по частному сектору поселка Красногоровка в Донецкой области. Обстрел начался около 6 утра, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Противник накрывал прифронтовой город из вооружения БМП, а также применил мины калибра 120 мм и 82 мм. Российско-оккупационные войска вели огонь со стороны населенного пункта Старомихайловка на временно неподконтрольной Украине территории", - сказано в сообщении.

По данным военных, повреждены семь частных домов на улицах Ломоносова, Ворошилова, Орджоникидзе, Чайковского, Ореховой и Матросова. К счастью, люди не пострадали.

"Сейчас представители ОЦКК и местного отдела полиции устанавливают характер разрушений и повреждений, составляя соответствующие акты", - отметили в штабе.

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В то же время тело погибшего наблюдателя ОБСЕ все еще находится в Украине. СММ оформляет документы для отправки тела Джозефа Стоуна в США.

По материалам: facebook / Пресс-центр штаба АТО
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Тэги обстрел АТО последствия сепаратисты вооружение мины огонь
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