Штаб АТО опубликовал фотографии последствий обстрела Красногоровки

Повреждены семь жилых домов на шести улицах.
Украинские военные обнародовали фотографии последствий обстрела со стороны сепаратистов по частному сектору поселка Красногоровка в Донецкой области. Обстрел начался около 6 утра, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Противник накрывал прифронтовой город из вооружения БМП, а также применил мины калибра 120 мм и 82 мм. Российско-оккупационные войска вели огонь со стороны населенного пункта Старомихайловка на временно неподконтрольной Украине территории", - сказано в сообщении.
По данным военных, повреждены семь частных домов на улицах Ломоносова, Ворошилова, Орджоникидзе, Чайковского, Ореховой и Матросова. К счастью, люди не пострадали.
"Сейчас представители ОЦКК и местного отдела полиции устанавливают характер разрушений и повреждений, составляя соответствующие акты", - отметили в штабе.
В то же время тело погибшего наблюдателя ОБСЕ все еще находится в Украине. СММ оформляет документы для отправки тела Джозефа Стоуна в США.facebook / Пресс-центр штаба АТО